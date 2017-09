2017-09-16 23:02

〔即時新聞/綜合報導〕非洲國家尼日逢雨季到來,連續3個月下暴雨,造成尼日河暴漲,洪水氾濫成災,目前已有54人死亡、20萬人流離失所。

綜合媒體報導,聯合國人道事務協調廳(United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs,UNOCHA)表示,大多數暴雨致死的死者,集中於首都尼阿美(Niamey),當地也有超過1萬1000幢房屋被摧毀。

聯合國也說,糧食作物也遭受嚴重打擊,洪水導致1萬6000頭牛喪命、約1萬2000公頃農作物泡在水裡。

尼日是西非內陸國家,因尼日河(Niger River)而得名。雖然是西非面積最大的國家,但尼日超過80%的土地被撒哈拉大沙漠(Sahara Desert)覆蓋,飽受乾旱和嚴重洪水造成糧食短缺的困擾。

這次尼日河因暴雨而暴漲,多數民眾擔心2012年大洪水導致50萬人無家可歸的慘劇會再度上演。而洪水過後產生多處低窪沼澤,蚊蟲跟著孳生,尼日政府正在防範瘧疾蔓延。