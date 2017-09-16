教唆刺殺同學19刀 美15歲少女被判進精神病院

安妮莎威爾（Anissa Weier）正在聆聽法官審判，她因叫唆同學刺殺另一名同學19刀，被判送往精神病院接受治療。（美聯社）

2017-09-16 23:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國威斯康辛州2014年發生一起駭人聽聞的兇殺案。2位12歲女孩於公園中刺了同班同學19刀，試圖置她於死，後來被害者撿回一命。法官在昨天認定兇手之一「犯案時有嚴重精神疾病」，將免於牢獄之災而轉往精神病院。

綜合外媒報導，2位女孩安妮莎威爾（Anissa Weier）與摩根蓋瑟（Morgan Geyser），於2014年5月引誘同班同學珮頓萊特納（Payton Leutner）進入公園的樹叢中，接著蓋瑟在威爾的催促之下刺了萊特納19刀。後來萊特納掙扎著爬出樹林時，恰好被騎腳踏車經過的人發現，因而免於一死。3個女孩當時都是12歲。

現年15歲的威爾8月時坦承犯行，但聲稱她在犯案時「有嚴重精神疾病」，所以不需對自己的行為負責。

3個心理學家為她作證，認定威爾和蓋瑟有著共通的幻想疾病，她們相信一個名為「苗條人」（Slender Man）的角色真實存在。認為必須殺了萊特納才能讓自己變成「苗條人」的僕人，避免他反過來殺自己的親人。

苗條人是一自2009年開始出現於網路上的虛構人物，2位女孩稱在閱讀網路短篇恐怖故事「creepypasta」時受到他的「啟發」。

對於威爾面臨的2級謀殺罪，法官昨天認定她的確受精神疾病所苦，因而判定將她送到精神病院，威爾至少要在精神病院待上3年。

至於也以精神疾病為由、否認1級謀殺罪行的蓋瑟，將在10月9號開始接受審判。