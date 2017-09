2017-09-16 20:49

〔即時新聞/綜合報導〕英國北威爾斯(North Wales)警局在臉書專頁上貼出31歲嫌疑犯馬丁(Martin Tate)的照片,發布通緝。但馬丁行事囂張,不僅在該通緝照下留言挑釁,還在臉書上直播逛大街。

據《太陽報》報導,馬丁涉嫌攻擊他人遭警方通緝,在警方貼出自己的照片後,他竟然大膽的在底下留言:「抓不到我的,哈哈哈,來看是誰能笑到最後。」("Can't catch me, hahaha. d***s see who has the last laugh now.")該則留言不久也得到警方回應:「嘿,馬丁,你可以逃,但你躲不了,我們很快就會見到你。」("Hi Martin - you can run but you can't hide. See you soon.")讓網友大呼這劇情太精采,期待後續。

據悉,馬丁無視警方發布的消息,還在自己臉書開直播,並PO上與另外一名疑似也是通緝犯男子的合照,警方對此回應,會早日將這個囂張的嫌犯緝拿歸案。