到處碰壁 幼稚園拒收氣爆毀容的4歲男童

2017-09-16 16:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江一名4歲男童貝貝，每天都告訴爸爸說想要去上學，貝貝的父母一年來替他找了多家幼稚園，但因為臉上燒傷的疤痕，到處碰壁遭拒絕。

綜合媒體報導，兩年前因煤氣爆炸意外，貝貝、母親、姐姐都被燒傷，其中以貝貝的狀況最嚴重，貝貝母親表示，平常走在路上都會被異樣的眼光看待，心理都很不好受，但也只能安慰兒子「沒事的，不就是有點疤嘛」。

貝貝已經到了適學年齡，父母帶著他到幼稚園報名上課，卻屢遭拒絕，理由卻是害怕貝貝的模樣嚇到其他小孩，男童父母對此感到非常難過，自責無法讓小孩去上學。