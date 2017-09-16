禁令待討論 五角大廈：跨性別軍人可服役至明年2月

2017-09-16 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕歐巴馬政府在2016年時公布，軍中服役的跨性別人士可公開自己的身分，但川普卻在今年7月底透過推特，宣布禁止跨性別者從軍。對此，五角大廈於美國時間週五發表一份備忘錄表示，明年2月底時會提交如何落實川普指示的計畫書；換言之，跨性別者在明年2月以前，仍可繼續服役或申請入伍。

據美國公共電視網報導，美國國防部長詹姆士·馬提斯（James Mattis）週五發表備忘錄，指國防部將會召開高層會議，決定如何在軍中實行川普的跨性別禁令，會議也許會讓外界學者參與。

馬提斯說，五角大廈將會建立擁有促進戰備標準，簡潔有力和凝聚力的計畫，備忘錄中也肯定寫道，當前軍中的跨性別軍人仍能留在軍中，並繼續享有他們應有的醫療照護。但備忘錄中的指示有效日期只到2018年2月，到時五角大廈必須完成跨性別人士如何在軍中服役的準則。

而共和黨議員美國參議員約翰·麥凱恩（John McCain），同時也是美國參議院軍事委員會主席則回應，他支持立法禁止川普政府強制跨性別軍人退伍。麥凱恩說，當前只有低於1％的美國人自願入伍，「我們必須歡迎任何願意也能夠為國家服役的人」，他認為，任何人，包括跨性別人士，只要達到備戰標準和健康醫療標準，就應該獲准入伍。