中文保母年薪高達390萬 外界猜是祖克柏要聘的

臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg），被外界猜測要以年薪11萬美金（約新台幣330萬元）至13萬美金（約新台幣390萬元），幫大女兒Max和二女兒August找中文保母。（彭博）

2017-09-16 15:42

〔即時新聞／綜合報導〕臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg），最近被外界猜測要幫2歲的大女兒Max，以及8月剛出生的二女兒August找保母。徵人條件中規定保母要會說流利中文、3年相關經驗、大學畢業，年薪則開出11萬美金（約新台幣330萬元）至13萬美金（約新台幣390萬元）。

據美媒《Inquisitr》報導，該則招聘消息來自徵才網站「Indeed」，許多人都在猜測這應該與祖克柏有關，因為雇主家屬的所有要求和描述，似乎與祖克柏相當匹配。

據網媒《Shanghaiist》報導，在雇主描述上，說明他與妻子是來自年輕的企業家庭，擁有好幾家企業和慈善機構，目前正在為新生兒找保母。由於祖克柏妻子普莉希拉陳（Priscilla Chan）是華裔出身，再加上August在8月才剛出生，所以在「中文」、「新生兒」、「優渥高薪」的條件下，讓網友們猜測可能是祖克柏在招聘。

這項保母工作福利非常好，工作時間為上午8時至晚上9時，但連續5天上班後可連續休息5天，並獲得全額健康保險。