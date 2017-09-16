批美扭曲安理會決議！中國駐美大使：北韓不是核武國家

崔天凱說有人要向中方施壓，做一些「妨礙雙方經貿關係」的事情，曲解和濫用了安理會決議，損害了中美關係。（資料圖 美聯社）

2017-09-16 15:08

〔即時新聞／綜合報導〕北韓不斷以發射洲際導彈與核武恐嚇國際社會，美日雖意圖切斷北韓石油來源來給予最終制裁，卻遭中俄兩國聯手反對，兩大陣營的角力深深牽動國際社會。近期傳出川普政府有意直接對與北韓進行石油交易的中國公司進行單邊制裁，而中國駐美大使崔天凱也意有所指地回應，直接表示「中國不會承認北韓是有核國家」。

綜合媒體報導，中國駐美大使在美東時間15日受訪時表示，中國對於朝鮮半島核問題採取「是非分明、一以貫之」的立場，且「盡最大努力全面完整地」執行聯合國安理會對北韓的相關決議。也強調「有人鼓吹要向中方施加更多壓力」，做一些「妨礙雙方經貿關係」的事情，這是「曲解和濫用」了安理會決議，損害了中美關係。

崔天凱指出，中國「不會承認北韓是有核國家，解決好北韓擁核問題的決心是堅定的」，而核武不會給北韓帶來安全，同樣地也不會給日本與南韓帶來安全，只會造成區域局勢的惡化，希望各方都能清醒地認識到這一問題的嚴肅性。