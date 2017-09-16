白人警槍殺黑人判無罪 上千美國民眾街頭暴動抗議

美國密蘇里州聖路易市白人警員史托克利，2011年疑故意槍殺非裔嫌犯史密斯遭起訴。日前法官宣判被告無罪，引起法庭外群眾暴動。（美聯社）

2017-09-16 15:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國密蘇里州聖路易市（St. Louis），有名白人警員史托克利（Jason Stockley），2011年涉嫌故意槍殺非裔嫌犯史密斯（Anthony Lamar Smith）遭起訴。當地時間15日，法官宣判被告無罪，引起法庭外群眾暴動。

綜合媒體報導，6年前，史托克利值勤時，發現24歲黑人司機史密斯似乎在販毒，兩人展開追逐戰。史托克利宣稱，追捕期間，史密斯試圖掏槍，對他的生命造成威脅，基於自我防衛，因此開槍射死他。然而檢方質疑，死無對證，史托克利為脫罪可能栽贓史密斯，依一級謀殺罪起訴。

報導指出，法官在判決中指出，這起案件沒有足夠證據，顯示史托克利刻意謀殺史密斯，也無法證明其自保行徑說謊，因此判處史托克利無罪。上千位民眾聽聞殺人罪名不成立，紛紛上街抗議表達怒火，部分人士疑情緒太激動，開始朝警方丟石頭，慘遭催淚瓦斯回擊，還有人跑到市長克魯森（Lyda Krewson）屋外砸窗。

據悉，該市警方宣布，原先和平示威活動已變調，有些不理性者包圍某棟警察局駐紮的大樓，朝警員、警車丟擲石塊，至少造成4人受傷，且屢勸不聽，目前已知十多人被抓。

對於判決結果，檢察官賈德納（Kimberly Gardner）表示「失望」，「有關史托克利刻意殺人一事，檢方提出充分證據與合理懷疑」，可惜仍無法將其定罪；史托克利的委託律師布倫特拉格（Neil Bruntrager）則說，「我的委託人並未做出任何不法行為，感謝法官還他清白」。