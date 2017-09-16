若北韓氫彈丟東京？英國智庫：秒殺數十萬人

核彈若爆發，受波及的範圍將難以想像。（資料圖 法新社）

2017-09-16 14:26

〔即時新聞／綜合報導〕北韓本月進行第六次核試，並兩次發射彈道飛彈通過日本北海道上空，還威脅要將日本擊沉，令日本人民相當緊張。而英國智庫表示，若北韓真的將與本月核試相同等級的氫彈丟在日本東京的正中央，將會造成數十萬人瞬間死亡。

據駐英日本記者木村正人報導，英國倫敦的智庫「國際戰略研究所」（IISS）的分析指出，北韓於9月3日進行的核試引發的地震為規模6.1到6.3，可以推斷是氫爆的初期階段，核武器當量（核武爆炸後釋放出的能量）據報導為100千噸，而美國情報機關則認為是140千噸，但在另外兩個模型中是300千噸，而最大可以推算到500千噸。

分析指出，以300千噸等級的核彈來說，會放射出覆蓋126平方公里的致死性的熱輻射，爆炸半徑暫計11公里，代表從東京巨蛋到世田谷區的人至少都會受到三度燒燙傷。另外，若考慮到被衝擊波打中，或是因輻射而產生疾病而死亡的人，更是難以估計。

若以台北市來做比喻，台北市面積為271.8平方公里，若氫彈丟在101大樓，以爆炸半徑11公里來說，遠至北投、板橋、中和、新店、汐止都會遭受難以想像的傷害。