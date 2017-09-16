台人攜舊日圓偽鈔入境 遭沖繩警方逮捕

2017-09-16 13:58

〔即時新聞／綜合報導〕日前一名台灣男子因攜帶偽造的舊日圓鈔票入境日本，遭到沖繩縣警方逮捕。

綜合媒體報導，沖繩警方15日表示，一名自稱住在台北市的上班族楊中利，因為攜帶100張偽造的舊日圓鈔票入境沖繩，遭到當地警方逮捕。

沖繩海關人員表示，當時男子行徑可疑，急著要通關，因此檢查男子包包，在包內找到圖案為聖德太子的舊日圓偽鈔，且多達100張偽鈔，警方以違反關稅法的名義逮捕這名男子。

男子向警方供稱是到沖繩觀光，警方正在調查這批偽鈔來源。