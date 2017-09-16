美國大一生剛開學 疑遭兄弟會整死

美國路易斯安那州州立大學，18歲大一新生古魯佛（左），疑因於兄弟會入會儀式被整過頭，送醫不治。（圖擷取自「Max Gruver」臉書）

2017-09-16 13:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國當地時間14日，路易斯安那州州立大學（Louisiana State University）巴頓魯治（Baton Rouge）校區，18歲大一新生古魯佛（Maxwell Raymond Gruver），疑因於「Phi Delta Theta」兄弟會（fraternity）入會儀式被整過頭，送醫不治。

綜合媒體報導，14日上午，古魯佛被抬出兄弟會的宿舍，並緊急送往醫院救治，可惜仍回天乏術。該會執行長比格斯（Bob Biggs）表示，將會徹查整起事件，並究責違反規章制度者；警方獲報隨即趕赴現場，拉起封鎖線展開調查。

校長亞歷山大（F. King Alexander）除譴責該會危險、不負責任的行徑，暫停會內所有相關活動，也感嘆不捨優秀的年輕學子就這麼走了。校方表示，目前正從「不當對待」導致意外發生的方向進行調查，然而其並未詳細說明，古魯佛究竟死因為何。

報導指出，美國大學兄弟會舉行入會儀式出包，時有所聞，今年2月初也發生過，賓州州立大學19歲的皮亞札（Timothy Piazza），出席「Beta Theta Pi」入會儀式時，被迫過量飲酒，短短12小時內，跌倒、重摔多次，頭骨嚴重骨折、脾臟破裂，因而不幸身亡。