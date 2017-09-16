強國女無影腳連踢國泰空姐 判罰3萬元

國泰航空空姐遭中國劉姓女子連踢2腳，劉女被香港法院判罰8000港元（約新台幣3萬元），未來還得面臨民事賠償。（彭博）

2017-09-16 12:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國34歲美容業者劉姓女子，於7月14日搭乘國泰航空從泰國曼谷前往香港時，因為不滿阮姓空姐的服務，竟然使出無影腳連踢阮女小腿2下。劉女下機時立刻被航警逮捕，保釋後還違反離境規定試圖離港，她於昨（15日）終於認罪，被判罰8000港元（約新台幣3萬元），未來還得面臨民事賠償。

據《香港01》報導，劉女當時與親友到泰國旅遊，搭上國泰航班返港時和阮姓空姐發生糾紛，因此怒而出腳踢人。劉女被捕後辯稱自己沒有踢人，只有出手輕輕推了一下，然而空姐左腿上的確出現瘀傷。

劉女律師對此辯解，他表示空姐在收餐盤時，要求劉女親人不要把盤子疊起來，讓劉女感覺阮姓空姐很無禮。之後空姐又把餐盤上的汁液滴到劉女親友衣服上，劉女希望對方道歉卻沒有得到回應，才會發生衝突。

劉女又指出，她推了空姐的左肩，是想要引起對方注意，但是因為自己身型較大隻，才會讓比較纖細的空姐受傷。劉女律師再加碼解釋，這次事件是因為當事人的文化與態度問題，而不是要影響到飛航安全。

但香港法院認為，難以相信在中國不會講「道德教理」，因此不接受被告的解釋，仍然開罰8000港元。而且原告只是以普通襲擊罪控訴劉女，並不是更嚴重的襲擊致他人身體受傷罪，法院方面認為劉女已相當幸運。阮姓空姐對此表示，之後還會聘請律師，向劉女要求民事賠償。