詭異！妙齡女子陳屍飯店冰箱內 畫面曝光竟非他殺...

監視器畫面曝光，死者當時貌似神智不清，走路跌跌撞撞。（擷取自YouTube畫面）

2017-09-16 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國伊利諾州上週發生一起詭異命案，一名19歲女子被人發現陳屍在芝加哥奧黑爾皇冠酒店（Crowne Plaza Chicago O'Hare Hotel）內的大冰箱中，死者母親與許多民眾震驚於此謀殺事件，要求警方盡速緝凶，不料，最新畫面日前出爐，竟直指本起事件並非他殺。

綜合外媒報導，死者詹金斯（Kenneka Jenkins）本月10日在該飯店裡的大冰箱中被人發現，當時已明顯死亡，警方日前公開監視器影片的部分片段，並聲稱在全案調查完畢後將公布完整片段。當地一名長期協助警方辦案及阻止暴力事件發生的社區人士福爾摩斯（Andrew Holmes），獲准先觀看完整影片，他隨即在14日公開對媒體發言，排除此事件的他殺可能。

福爾摩斯表示，事發當日詹金斯在飯店理獨自搭乘電梯，並不斷在廚房、走廊及樓梯附近走來走去，看起來像是神智不清的樣子。福爾摩斯說，經過一長串詭異的重複動作後，死者最終通過2扇門並走進廚房，再獨自步入冰箱後緩緩關上了門，畫面顯示過程全都由她獨自完成，推翻家屬與民眾早先的推測。

福爾摩斯宣稱，證據顯示沒有人強迫詹金斯進去冰箱，或將她困在裡面，但也不排除死者遭人下藥的可能，福爾摩斯表示，將待毒理學測試完成再與警方及家屬討論。

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