娶120老婆每月輪流寵幸？ 他揭開背後真相

泰國那空那育府58歲的建商老闆巴瑟，擁有120個老婆，還有28名子女，堪稱是泰國傳奇人物。（圖擷取自YouTube）

2017-09-16 09:11

〔即時新聞／綜合報導〕泰國那空那育府58歲的建商老闆巴瑟，擁有120個老婆，還有28名子女，堪稱是泰國傳奇人物。但巴瑟最近接受媒體訪問時改口，稱這些都已經是過去式，現在只有2名老婆。

據《泰國網》報導，巴瑟是建築材料公司的老闆兼建築承包商，17歲時娶了第一任老婆，後來他又陸續娶了其他老婆，大部分妻子年齡都不超過20歲。巴瑟表示，他不喜歡年紀大的，因為年紀大的喜歡和他頂嘴。

巴瑟指出，他之所以有那麼多老婆，是因為他每到一個地方做工程，就會在那裡娶一個老婆，他每次娶老婆的時候，都會告知其他妻子，所有的老婆也都願意接受，所以不會為這件事吵架。現在22名妻子在那空那育府，其餘的都分布在泰國的各個府。

巴瑟還講出他讓所有老婆和平共處的秘訣，指他尊重每一個老婆，老婆們也都互相尊重。巴瑟年齡最大的老婆54歲，最小的才27歲，最大的孩子已經40歲了，最小的女兒才3歲。巴瑟透露和妻子間的床事，稱他每個月都會輪番寵幸老婆們，而且完全不用吃藥，都不會嫌累。

但巴瑟接受《泰叻報》時，他改口稱120名老婆已是過去式，目前只剩2個老婆，對於28名子女都會負起責任。巴瑟說，他確實有過120個老婆，但都是1次1個，且依舊對28名子女有照顧。