已可打到關島！金正恩嗆「北韓核武將成完全體」

北韓領導人金正恩昨日督導飛彈發射作業，稱北韓核武實力逐漸完備。（路透）

2017-09-16 06:58

〔即時新聞／綜合報導〕北韓昨日清晨再度向日本發射「火星-12型」飛彈，越過北海道上空後墜入太平洋。北韓領導人金正恩對此相當滿意，稱「北韓的核武力量已漸趨完備」。

《韓聯社》引述「朝鮮中央通訊社」報導，金正恩昨日督導飛彈發射作業時表示，「我們應該明確地展現力量，讓所有人知道，即使面對外人的限制與制裁，我們國家的核武實力仍漸趨完備。」金正恩還勉勵國民，強調要達成這樣的目標，需要舉國上下共同努力。

北韓於昨日清晨約6點57分（台灣時間5點57分），向朝鮮半島東部海域試射「火星-12型」飛彈，飛越日本北海道上空，墜落在距北海道襟裳岬以東約2000公里的太平洋上，其飛行距離達3700公里，代表已有打擊關島的能力。

對此，白宮國家安全顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）表示，「應對北韓的飛彈、核武威脅，軍事行動仍是選項之一」，但他也強調，這並非美國中意的做法，「所以我們要做的，就是號召所有國家，竭盡所能來處理這個問題。」

聯合國也針對北韓試射飛彈召開緊急會議，安理會強烈譴責北韓的行徑，同時呼籲各國全面執行日前通過的新一波制裁。