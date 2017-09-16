疑似心理有問題 法男子持鐵鎚攻擊2女

〔中央社〕法國地方檢察官指出，一名男子今天在中部城鎮持鐵鎚攻擊2名女性並大聲喊叫「真主至大」（Allahu Akbar），接著逃離現場。
索恩河畔沙隆（Chalon-sur-Saone）的檢察官薩法吉克斯（Damien Savarzeix）告訴法新社，反恐檢察官正在「跟進狀況」，但尚未正式處理。
據接近這次調查的消息人士稍早表示，這名攻擊者被認為具有心理問題。
檢警聲明指出，其中一名受到攻擊的女性頭部後面受傷。
根據聲明內容，2起攻擊事件在幾分鐘之內發生。
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〔中央社〕法國地方檢察官指出，一名男子今天在中部城鎮持鐵鎚攻擊2名女性並大聲喊叫「真主至大」（Allahu Akbar），接著逃離現場。
索恩河畔沙隆（Chalon-sur-Saone）的檢察官薩法吉克斯（Damien Savarzeix）告訴法新社，反恐檢察官正在「跟進狀況」，但尚未正式處理。
據接近這次調查的消息人士稍早表示，這名攻擊者被認為具有心理問題。
檢警聲明指出，其中一名受到攻擊的女性頭部後面受傷。
根據聲明內容，2起攻擊事件在幾分鐘之內發生。