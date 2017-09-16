太空旅行20年！卡西尼號墜土星焚毀前 還盡責傳回訊號

在歷經20年的太空旅行後，已繞行土星近300次的太空船「卡西尼號」週五在將最後的訊號傳回地球後，便高速衝撞土星，以分解蒸發的壯烈方式結束它多年來的土星任務。（歐新社）

2017-09-16 00:39

〔即時新聞／綜合報導〕在歷經20年的太空旅行後，已繞行土星近300次的美國航太總署（NASA）太空船「卡西尼號（Cassini）」週五在將最後的訊號傳回地球後，便高速衝撞土星，以分解蒸發的壯烈方式，結束它多年來的土星任務。

「卡西尼號」取名自發現土星4顆衛星的義大利天文學家卡西尼（Giovanni Cassini），它在1997年發射，並於2004年進入土星軌道，同年12月把攜帶的探測器「惠更斯號（Huygens）」送上土星最大衛星土衛六（Titan，又名泰坦），迄今已繞行土星近300次，將許多珍貴訊息傳回地球，其中包含拍攝45萬3000張照片、執行250萬條命令等。

「卡西尼號」在今年4月22日開始執行最終任務，利用衛星引力進入新軌道，環行進入土星大氣層頂端，讓它在焚毀前儘量收集訊號並發回地球。

據NASA指出，「卡西尼號」在美國時間週五上午6點半後墜入土星大氣層，並一路分解蒸發，過程中仍持續在大氣層採集樣本，並在焚毀前將資料傳回地球。

而在地球這端，則是在美東時間上午7點55分接收到最後一波來自「卡西尼號」的訊號，負責「卡西尼號」的研究團隊在感傷之餘，也感謝它多年來的付出，盛讚它完成了所有要求，堪稱是完美的航天器。

相關影片請見：