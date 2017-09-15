倫敦地鐵爆炸 川普推特痛罵嫌犯「魯蛇」

倫敦地鐵帕森綠地站發生爆炸。（路透）

2017-09-15 20:34

〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦帕森綠地地鐵爆炸案傳22傷，引發各界關心，倫敦警方已經將此事件定調為恐怖攻擊。美國總統川普也在個人推特上對此爆炸事件做出評論，表示「蘇格蘭場」（Scotland Yard，指倫敦警方）應該以最強硬的方式對待策劃此次爆炸的恐怖份子。

外界對於倫敦地鐵再傳爆炸案都非常關注，而川普稍早在個人推特上公開發文認為此次事件的背後策畫者肯定是喪心病狂的人，竟然敢在首都倫敦警察廳總部眼皮底下犯案，還痛罵這個恐怖份子是「魯蛇」（loser terrorist）。

川普貼文中表示，倫敦警方應該要先採取行動才能將這些發起恐攻的神經病掌控住，而且網路是這些人的招募工具，想要阻止恐怖攻擊也意味著要切斷這些份子的網路聯絡通道，呼籲英國當局應該要以最嚴厲且強硬的方式對待這群「魯蛇」。

透過這起事件，他也再次聲明自己處理恐攻份子的立場堅決，指出美國在入境法令上必須更嚴格。

另外，根據《每日鏡報》報導，此次爆炸案造成多人受傷，倫敦市長薩迪．可汗（Sadiq Khan）表示，英國人民絕對不會被恐怖主義威脅或打倒。目前倫敦警方正全力追緝此次爆炸的幕後主導者。