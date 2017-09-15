德國大選 土耳其總統竟也「參一腳」！

土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）出現在德國科隆市路邊，小黨「德國民主聯盟」（ADD）的競選海報中。（歐新社）

2017-09-15 21:41

〔即時新聞／綜合報導〕在德國9月24日、梅克爾第4次連任大選前的最後階段，很多科隆市（Cologne）選民在看到競選海報上出現土國總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan ）的臉後，都感到十分訝異。

據《中央社》報，德國第四大城市科隆的各式競選海報中，最近不斷出現土國總統艾多根的臉。當然，艾多根並非是要在大選「搶走梅克爾的飯碗」，而是要幫小黨「德國民主聯盟」（ADD）助選。這個黨的支持者幾乎都是土耳其裔與穆斯林移民，而即將參選的科隆市有300萬土裔居民。

艾多根稱梅克爾所屬的基民黨、社會民主黨（SPD）等黨，都在玩「越是打擊土耳其，越能得到土裔選票」遊戲，並盼德國的土裔選民要投票「教訓」這些「敵方政黨」，為了榮譽而奮鬥。

德國外交部長西格瑪．嘉布瑞爾（Sigmar Gabriel）和司法部長海科．馬斯（Heiko Maas）近日警告，艾多根正在各大媒體、政治團體、清真寺進行他的「宣傳活動」，這是德國民主社會的一大威脅。

儘管土裔民眾是德國最大的海外族群，也造就了許多明星、運動員及政治人物，但大部分土裔收入仍偏低，也因為經濟困境產生了族群間無可避免的怨恨。而2015年開始大批湧進德國的難民潮，與一些在歐洲發生的「聖戰」攻擊事件，也讓許多住在德國當地的土耳其穆斯林與社會產生嚴重隔閡。

不過，艾多根對9月24日的選票影響力，也許是微乎其微的。人數僅約100萬合法的土耳其裔選民中，就有2/3傾向投給社民黨。

柏林的土耳其社區領袖伊爾瑪茲（Bekir Yilmaz）表示，德國的土裔民眾並不會受到艾多根影響，完全有能力決定自己的投票意向。