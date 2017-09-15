貓是固態也是液態？ 2017搞笑諾貝爾出爐！

為何貓可以把自己塞進各種形狀的容器中呢？難道貓可以同時是固態也是液態？這個研究獲得了搞笑諾貝爾物理學獎！（翻攝自youtube）

2017-09-15 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕2017「搞笑諾貝爾獎」出爐！今年以科學的「不確定性」為主題，就連主辦單位都笑稱「我們也不確定為何會選出這個主題」，來看看有哪些引人發笑又發人深省的研究得獎吧！

【物理學獎】：《以流體力學探討「貓是否能同時處於固態和液態」》

這個研究受到網路上的貓咪照片啟發，為何貓可以把自己塞進各種形狀的容器中呢？來自法國的研究員更算出公式證明，精力旺盛的小貓比慵懶的大貓更柔軟。

【和平獎】：《經常吹奏迪吉里杜管（didgeridoo）可有效治療睡眠呼吸中止及打鼾》

研究證明吹奏這種來自澳洲的樂器能夠強化上呼吸道，有助於減緩睡眠呼吸中止和打鼾。以後別再為了枕邊人的鼾聲吵架，用迪吉里杜管促進和平吧！

【經濟學獎】：《抱著活鱷魚對賭博心態的影響》

研究團隊經過實驗發現，賭徒在抱著鱷魚玩吃角子老虎機時，下的賭注更高，因為他們把接觸危險動物的興奮感意識為即將獲得好運。附帶提醒：千萬別在家嘗試此實驗。

【生物學獎】：《發現一種洞穴昆蟲－具有雌性陰莖及雄性陰道》

團隊人員因為仍在巴西的洞穴中密集研究這種神秘的洞穴蟲，只能以影片解說他們的研究。這種有趣的昆蟲「Neotrogla」如同研究題目所說，性交時雌性會以「陰莖」進入雄性的「陰道」中吸取精液。研究人員霸氣地表示，我們的研究讓所有字典上關於性別與生殖器官的定義「過時了！」

【認知學獎】：《證明很多同卵雙胞胎其實視覺上分不出自己和對方》

研究人員指出，很多長得一模一樣的同卵雙胞胎，如果只看照片的話，其實很難辨別出那個人到底是自己，還是兄弟姊妹？他們更找來一對雙胞胎現場實驗，不過這次他們答對了。

此外還頒給了解剖學獎：《為何老人都有大耳朵？》、流體力學獎：《拿著一杯咖啡向後走時的液體晃動研究》、營養學獎：《人血作為毛腿吸血蝙蝠的飲食菜單》、醫學獎：《以先進腦部掃描測出某些人討厭起司的程度》，以及育產學獎《胎教音樂在陰道內播放比在肚皮上播放更有效》。

搞笑諾貝爾獎的創辦宗旨，在於表揚富有想像力、能激起人們研究科學興趣的「不尋常研究」，創辦人亞伯拉罕今年致詞時提到「日復一日的工作，會讓你忘了這個世界其實並非如此平凡」，相信人人都能夠在日常生活中找到許多令人快樂的新發現！

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認知學獎得主指出，許多雙胞胎其實認不出「照片裡的人是我還是他？」。（翻攝自youtube）