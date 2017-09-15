中國女權人士武嶸嶸 10年禁止離境無緣赴港念碩士

中國女權人士武嶸嶸，被處以10年禁止離境令而無法赴港攻讀碩士學位。（法新社）

2017-09-15 19:13

〔即時新聞／綜合報導〕2015年3月，發起反性騷擾活動的中國「女權5姐妹」之1的武嶸嶸，原被香港大學錄取、卻因中國政府的10年禁止離境令，而無法赴港攻讀碩士。這起案例打破了此類案件禁止離境的最長時限紀錄，也是中國政府在10月召開第19次全國代表大會前，加強打壓公民社會自由與防範公共集會的最新例證。

據《新頭殼》報導，「女權5姐妹」之1的武嶸嶸對英國《金融時報》表示，其戶籍所在的山西省出入境主管部門以她「涉及未結案件」為由，拒絕發給她港澳通行證。

「女權5姐妹」武嶸嶸、韋婷婷、鄭楚然、李婷婷和王曼，在2015年三八婦女節前夕，於北京發放「反對公車性騷擾」傳單、並在北京與廣州舉行抗議活動，最後遭北京警方逮捕。這起事件在國際引起強烈反響，「女權5姐妹」稱號也由此而來。

北京維權人士胡佳對RFA記者表示，「女權5姐妹」2015年3月發起運動時，恰逢中國召開全國人大和政協兩會，「她們撞到了槍口上」。

5人被捕後，多國政府、名人和人權組織都公開對她們表達支持，美國前國務卿希拉蕊·柯林頓（Hillary Clinton）更批評中國政府「逮捕根本是反應過激。」但中國外交部面對外界批評聲浪，表示該案是中國內政，外國不應干涉。

直到去年4月，女權5姐妹的案子才被撤銷。武嶸嶸的前律師透露，被拘留期間她曾遭警方停藥對待，還被迫睡在走廊裡；武嶸嶸本人更曾發文表示「取保候審後受到警方長時間的審問和言語上的侵犯。包括指責我忘恩負義、給社會活動人士臉上抹黑等等。」

被香港大學錄取為法學碩士生的武嶸嶸，今年7月獲得香港入境事務處的簽證。但她戶籍所在的山西省交城縣呂梁市，卻稱該縣公安局有「清楚的事實、確鑿的證據和適當的基礎」拒絕她的出境申請，並「依法禁止於10年內離境」。

這起案例打破了此類案件禁止離境的最長時限紀錄，也被認為是中國政府打壓公民社會的又一起新例證。