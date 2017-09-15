桶裝炸彈引爆釀20傷 倫敦地鐵爆炸警定調恐攻

英國倫敦地鐵帕森綠地站爆炸案，警方已將此事件定調為恐怖攻擊事件，並已圍上封鎖線。（法新社）

2017-09-15 17:25

〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦地鐵帕森綠地站（Parsons Green）稍早傳出爆炸事件，至少有20人受傷。大批警員與消防趕抵帕森綠地站支援。警方將事件定調為恐怖攻擊。由於時值通勤尖峰時段，許多乘客驚惶逃竄，衍生群眾恐慌、踩踏等狀況，稍早有英媒指出，此事件應為恐怖攻擊，當地警方目前正循線搜捕1名持刀嫌疑人。

根據英媒《太陽報》報導，事件發生於當地時間15日上午，爆炸發生的車廂凌亂不堪，到處都是旅客棄置在地的物品，警方趕到現場後在該車廂發現一個白色油漆桶，從桶緣穿出多條用途不明的電線，被發現時這個桶子仍在燃燒中，被警方懷疑是引起爆炸的爆裂物，目前警方正根據目擊者說詞，循線追捕1名可疑的持刀男子。

外媒報導，本起爆炸事件發生時，部分鄰近乘客遭到波及，紛紛呈現局部燒燙傷的情況，至於其他傷者多數是在事發後逃生時，因群眾恐慌而跌倒或遭到踩踏，所幸目前仍無人員死亡的消息傳出。爆炸發生後，許多民眾紛紛在推特上群起討論，《太陽報》稍早的報導中也將此事件定調為恐怖攻擊，不過截至本篇新聞完稿前，仍未有恐怖組織坦承犯行。

相關影音：

倫敦警方進入位在帕森綠地站附近的一棟建築進行調查。（美聯社）

倫敦當局的炸彈處理小組調查爆炸原因與搜查是否還有危險爆裂物。（路透）

疑為引起爆炸的白色桶子。（擷取自YouTube影片畫面）

帕森綠地地鐵站附近已經部屬許多武裝警察。（路透）

倫敦派出大批警力與醫療人員到爆炸現場。（美聯社）

發生爆炸的列車。（法新社）

警方封上封鎖線禁止閒雜人等進入爆炸現場。（美聯社）

許多乘客陷入恐慌。（路透）

一名受爆炸波及的女乘客。（路透）