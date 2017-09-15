雪豹脫離瀕臨絕種 專家警告：滅絕危機仍高

雪豹原本為瀕臨絕種動物，經過世界保育聯盟調整，現在的瀕危分級已從瀕危調整為易危。（美聯社）

2017-09-15 17:26

〔即時新聞／綜合報導〕雪豹原本被視為瀕臨絕種動物，經過世界保育聯盟（International Union for Conservation of Nature，IUCN）調整，現在的瀕危分級已從瀕危（Endangered, EN）調整為易危（Vulnerable, VU）。

毛色雪白美麗的雪豹，主要棲地為中亞山區，於1972年首度被世界保育聯盟列為瀕臨絕種動物，其野生環境大部分沒有人類居住，也難以觀察，造成雪豹的瀕危分級不精確。

綜合媒體報導，經過五位專家為期三年的調查評估過程後，調查團隊決定調整雪豹的瀕危分級。於慈善組織「豹屬」（Panthera）中主持雪豹計畫的麥卡錫（Tom McCarthy）博士解釋：在成年雪豹必須少於2500隻，且數量急速下降的狀況下，雪豹的危險等級才會被列入瀕危標準。好消息是，這兩個狀況目前發生的可能性都很低，儘管這不代表雪豹可以被認為暫時沒有絕種危機，雪豹在他們的野生棲息中，仍面臨著高度的滅絕風險。

對於世界保育聯盟調整的結果，北京林業大學野生動物研究所所長兼教授時坤，和生命科學學院教授呂植，皆對世界保育聯盟的調整感到無奈與遺憾，將瀕危調整為易危，只會降低大眾對於雪豹瀕臨絕種的危機感，對於雪豹保育沒有實質幫助。

相關專家也警告，盜獵與破壞棲息地仍持續威脅著雪豹的生存環境。