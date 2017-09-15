街訪印度人談性侵案頻傳原因 網友傻眼：洗勒工三小朋友

社會實驗頻道「JOKE TV」最近來到新德里，訪問印度民眾對於女性被強暴的看法。（JOKE TV授權提供，下同）

2017-09-15 17:53

〔影音新聞／綜合報導〕女性在印度極度不安全的印象相當鮮明，據印度國家犯罪統計局（National Crime Records Bureau）公布的犯罪統計報告，2015年全國共發生3萬4651件性侵案，平均每天會發生95件，還有許多強暴事件沒被列案，首都新德里因而被稱為「強暴之都」。社會實驗頻道「JOKE TV」，最近就來到新德里，詢問當地人對於女性強暴案頻傳的看法，他們的回答也在網路上掀起波瀾。

影片中，多數受訪者都是在檢討女性，其中以穿著不適當為主要原因，有印度人說：「這當然是女生的錯，因為她們也去喝酒」、「在我們的文化裡，女性應該穿著長衣，然而現在她們卻追隨西方的文化，穿短裙什麼的，這就是問題。」、「穿短裙之類的衣服會讓鄉下來的人很興奮！」當被問到「所以你覺得強姦是OK的嗎？」一名印度男子便笑笑回答，「是的！」

不過也有印度民眾認為，目前的印度社會仍無法接受現代女性的思想，對待男女是不平等的，這個社會不應該把責任推給女性，政府與兒童組織該去保護她們，給予她們更好的生活環境。

另外，也有印度女性說，「如果是晚上，女性就應該避免外出。」另一位女子在受訪時則說：「每天我都感覺不安全，即使我居住的地方充滿安全措施，仍然感到不安全，因為無法去相信政府或者警察。」點出當地社會長期對處理性侵害案件的漠然、消極態度。