比上次多1000公里！ 北韓射彈距離可達美國領土

北韓在台灣時間5點57分，發射一枚導彈飛越日本北海道上空，飛行高度約770公里，飛行距離約3700公里。（本報合成）

2017-09-15 13:52

〔即時新聞／綜合報導〕北韓在台灣時間5點57分，發射一枚導彈飛越日本北海道上空，飛行高度約770公里，飛行距離約3700公里。南韓媒體認為，這次北韓發出的導彈比起上次射程增加1000公里，已可達到美國關島的距離，並稱北韓此次射彈就是向外展現攻擊北韓的能力。

據《韓聯社》報導，北韓繼8月29日發射「火星-12型」中長程彈道飛彈（IRBM），射程為2700公里，相隔17天又發出一枚高射程導彈，射程比起上月延長1000公里，達到3700公里。平壤與關島的距離是3400公里，而平壤距夏威夷約7200公里，顯現此次北韓的目標是關島。

報導提到，南韓慶南大學遠東問題研究所教授金東燁表示，北韓這次射彈不是單純為對抗聯合國通過對北韓的新制裁案，北韓已經建立核武開發計畫，並將國際社會對其制裁當作發起新一輪挑釁的藉口。

另外有觀點認為，北韓可能會在10月10日北韓勞動黨建黨紀念日時，發射ICBM級別的「火星-14型」或「北極星-3型」潛射彈道導彈（SLBM）。