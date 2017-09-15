自貶還酸美國？環球時報：中國不是每次或成最大贏家

中國官媒社論指出，大國不可能每次都贏，就像美國還是無法阻止北韓。（資料圖 美聯社）

2017-09-15 14:51

〔即時新聞／綜合報導〕北韓於今（15）晨再度發射飛彈且飛過日本北海道上空，引起國際社會再度緊張，然而中國官方媒體《環球時報》卻發表了一篇耐人尋味的社論，表示中國走向國際舞台中央，必須面對許多複雜的博弈，並以美國至今仍無法阻止北韓發展洲際導彈為例，要中國人民清楚了解，中國無法在國際上「把把贏」。

《環球媒體》社論指出，中國雖然已是世界大國，但力量非必定能變成權力，當與比中國「弱很多」的力量發生摩擦時，會發現「推動對方做出讓步」並不容易，中國不可能把把全贏，有時輸贏會「說不太清楚」、「贏得不明顯」。

評論指出，中國會有不可避免遭受挫折的時候，「看看其他大國就知道了」，以美國為例，到現在仍無法阻止北韓研製飛彈，希望中俄按他要求兩肋插刀、對北韓實施全面禁運，結果「還是在安理會上與中俄相互做了妥協」。

作者認為，中國社會不能有什麼時候都有「中國或成最大贏家」的期待，對於輸贏不能短視，因為中國要做「笑到最後的那一個」。評論指出，中國越強大，就越可能遭受更多批評，面對「奇奇怪怪的外部要求與情緒」，要能同時應對多個麻煩，「既然中國的宿命就是做大國，就不必怨天尤人。」