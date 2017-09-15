俄國接百通爆炸預告電話 10多萬戰鬥民族嚇到趕快逃

急忙逃至街上的俄羅斯人不知所措。（圖取自Спектр twitter）

2017-09-15 12:07

〔即時新聞／綜合報導〕戰鬥民族一向被認為天不怕地不怕，但近來卻被「惡作劇電話」搞得焦頭爛額。近期俄國各地不論車站、機場、醫院或商場都接獲了「爆炸預告」，約百通恐嚇電話嚇得俄羅斯人趕快逃跑，目前累計光是首都莫斯科已經約有10多萬人受騙上當，因此跑到街上後來才發現上當，而俄國政府至今未正面回應此案件。

據《衛報》報導，電話中會告知當地即將發生爆炸事件並造成大規模死傷，「爆炸預告」最早出現在西伯利亞的鄂木斯克，再來是最東邊的沿海城市，接著連最西部的飛地加里寧格勒、波羅的海沿岸也出現相同事件。惡作劇電話竟然打遍了幅員廣大的俄國，約有200個公司與組織受到影響，但官方目前仍拒絕評論。

當地媒體報導，惡作劇電話應該是預先錄好後再播放，並利用網際網路進行犯案，媒體公布了其中一段電話語音內容：「爆裂物就放在建築物內，疏散民眾，打給拆彈小組，這不是演習，懂嗎？」

俄羅斯經常成為伊斯蘭聖戰派武裝組織的對象，如4月時聖彼得堡地鐵發生自殺式炸彈攻擊，造成16人死亡。一名不具名的國安人員告訴俄國官方媒體指出，這大規模惡作劇電話應該是外國勢力意圖破壞俄國穩定，目前已經追蹤到IP位置來自烏克蘭。

Эвакуация из за анонимного звонка. Киевская pic.twitter.com/CUkj5Y83CO — Екатерина Шишкова （@kattyshishkova） 2017年9月13日