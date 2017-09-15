北韓再射飛彈 是否打開美台關係新契機獲關注

北韓今晨再度發射飛彈，飛越日本領空。圖為北韓火星-12型飛彈。（美聯社）

2017-09-15 10:39

〔駐美特派員曹郁芬／華府14日報導〕北韓再度朝日本射飛彈，美國國務卿提勒森今天發表聲明把箭頭對準中俄，表示中國是北韓最主要的石油供應國，而俄國是北韓勞工的最大雇主，中俄必須自行採取直接行動以展示他們對這些魯莽的飛彈發射無法容忍。

白宮今晚證實，幕僚長凱利已經向川普總統進行簡報。而國防部長馬提斯正在美國各軍事基地進行3天的核武檢視之旅。

提勒森在聲明中說，北韓的挑釁行為只會讓北韓在外交和經濟上更孤立。聯合國剛通過對北韓的新制裁決議，這些行動「代表的是地板，不是天花板」，他們號召所有國家採取新措施來對付金正恩政權。

美國眾院外委會議員迪桑提斯今天在「全球台灣中心」演說時表示，美國在飛彈防禦方面領先北韓，愈多盟邦部署飛彈防禦系統愈好，美國也應提供台灣飛彈防禦系統，有些反對美國在盟邦這麼做的國家並沒有在北韓問題上幫助美國，這樣做或許可以給中國壓力讓他們挺身而出。他相信北韓擁有核武後極有可能對伊朗等國家輸出以換取現金。

美國退休將領葛瑞格森則在會中指出，北韓議題現在主導了美國的亞洲政策，日韓開始談論重新部署戰術核武其實是對美國核子保護傘的不信任，如果北韓的飛彈發展威脅到台灣，美國也要考慮讓台灣部署飛彈防禦系統，美國的亞洲盟邦愈堅強愈好。

曾任國防部中國科長的石明凱說，如果美國能出售神盾艦給台灣，今天台灣在北韓核武危機上可以扮演的角色會更大，但台灣目前部署的長程預警雷達也有強大功能。

不過在歐巴馬政府擔任過國防部亞太副助理部長的鄧志強不贊成讓台灣介入北韓核武問題，主張台灣應專注於海島防衛，將資源和精力用於對付中國的軍力威脅。他說，川普今年底訪問中國時，北韓問題會成為川習會的焦點，如果中國的表現令川普失望，是否會為美台關係打開新的倡議與合作契機，值得關注。