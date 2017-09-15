金車噶瑪蘭威士忌揚威國際 CNN讚不絕口！

台灣品牌金車企業的噶瑪蘭威士忌，連《CNN》也跑來刊出專文，對噶瑪蘭威士忌驚嘆連連。（資料照，記者王孟倫攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2017-09-15 10:55

〔即時新聞／綜合報導〕台灣品牌金車企業的噶瑪蘭威士忌，2010年在蘇格蘭「伯恩斯之夜（Burns Night）」的威士忌盲飲測試中，擊敗3支蘇格蘭與1支英國威士忌，從此聲名大噪。噶瑪蘭威士忌近年來也保持絕好調，在各項評比中連奪佳績，連《CNN》也跑來刊出專文，對金車威士忌驚嘆連連。

據《CNN》報導，噶瑪蘭威士忌在台灣鄉村生產，如今已在全球60個國家銷售，並斬獲220多個獎項，不僅在2017年IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽裡，勇奪世界威士忌冠軍獎盃。更是在2016至2017年，蟬聯ISC國際烈酒競賽世界威士忌冠軍獎盃。

噶瑪蘭今年預估能夠生產900萬升，不僅將成為世界上最大的單一麥芽威士忌釀酒廠之一，更能與歷史最悠久的蘇格蘭釀酒廠Glenlivet並肩。

金車總經理李玉鼎對《CNN》表示，他很早就認知到困難，畢竟噶瑪蘭威士忌要追趕上12年至21年的威士忌，還是有段距離，不過他們願意放開心胸去學習。噶瑪蘭威士忌雖然在台灣生產，但是海納百川，使用蘇格蘭的蒸餾器、歐美的桶，至今成功創造出18支風味不同的威士忌。

金車發跡歷史也讓《CNN》嘖嘖稱奇。李玉鼎父親李添財在1959年原本是在銷售農藥，但他認為這樣發展有限制，於是開始拓展飲料業。1979年，李添財開創金車公司，販賣麥根沙士，並於1982年推出迄今在台灣家喻戶曉的伯朗罐裝咖啡。

《CNN》比喻，在大街小巷中的伯朗咖啡館，類似於台灣版的星巴克。現在的金車發展相當多元化，李玉鼎對此笑稱，要從殺蟲劑轉型成飲料，真的是相當困難。

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