北韓再射！ 聯合國安理會明開緊急會議

聯合國安理會預計將於美東時間15日下午3點（台灣時間16日凌晨3點）舉行。（資料圖 法新社）

2017-09-15 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕北韓今（15）晨再度發射飛彈，南韓軍方表示飛彈飛行距離3700公里，垂直最高高度770公里，從平壤郊外的順安附近朝東方發射，通過日本北海道上空後落入太平洋中。為因應北韓再次挑釁，美日韓3國向聯合國安理會要求召開緊急會議，預計將於台灣時間明（16）晨3點舉行。

據《NHK》報導，日本聯合國代表指出，因應北韓發射彈道飛彈挑釁，美日韓3國已向本月的議長國衣索比亞要求召開緊急會議，預計將於美東時間15日下午3點（台灣時間16日凌晨3點）舉行。

然而，安理會為制裁9月3日北韓進行第六次核試，11日已全體通過對北韓禁運天然氣與北韓紡織品，卻仍無法阻止北韓窮兵黷武的行為。而美日曾共同主張提出禁運北韓石油作為殺手鐧，但卻被中國與俄羅斯否決。

而美國國務卿雷克斯．提勒森（Rex Tillerson）今（15）日更直接痛批中俄：「中國供給（北韓）大半的原油，而俄羅斯是北韓勞工的最大雇用國」、「兩國必須要對（北韓）如此魯莽地發射飛彈表示無法容忍，並且採取直接行動。」

而據日媒《時事通信社》報導，美國財政部長史蒂芬．梅努欽（Steven Mnuchin）13日強調，「對於與北韓進行交易的國家，我們也可以與其終止貿易往來」，並指出美國總統川普也已經準備好發布行政命令，外界認為這是美國要直接劍指佔北韓貿易額9成的中國。另外，川普政府傳出有意擴大對中國金融機構的單邊制裁。