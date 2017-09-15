強國什麼都能共享？ 「共享女友」橫空出世

中國推出「共享女友」服務，使用者可租用充氣娃娃回家當暫時女友。（法新社）

2017-09-15 09:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國共享經濟發展不停，情趣企業「他趣」近來宣布推出「共享女友」，不過，「共享女友」其實不是真人，而是讓使用者共享充氣娃娃，不僅可以選擇異國風趣的造型，還能依照個人喜好訂製膚色、髮型、發聲、瞳孔顏色，也可以幫「女友」加購道具或是服裝。

據《新浪網》報導，「他趣」指出，共享娃娃以實體矽膠材料製作，和真人身高體重類似，市價約人民幣上萬元（約新台幣4萬6000元）。用戶需先支付8000元押金（約新台幣3萬6800元），租用1日要298元（約新台幣1370元），3天是698元（約新台幣3175元），租1整個星期則是1298元（約新台幣5980元）

當使用者付費之後，「他趣」會將「女友」快遞到家，並指導消費者使用方式。等到租用期屆滿，工作人員也會上門回收，並退回押金。

然而，「共享女友」也受到了質疑，除了市場需求可能不高之外，押金價格、衛生和隱私都會影響這項服務的接受度，畢竟沒有人會願意被外界知道自己使用了「共享女友」。對此「他趣」強調，在下單和運送過程，都會維護使用者的個人隱私，在回收之後，也會透過5道專業清潔方式為「女友」消毒殺菌。