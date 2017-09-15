談北韓 川普：與中好交情11月訪北京

2017-09-15 05:18

〔中央社〕美國總統川普今天表示，在應對北韓問題上，美國和中國有非常好關係，但他不願明說美、中目前在這一議題上是如何合作，他還說，今年11月可能將會率代表團訪問中國。

川普今天南下佛羅里達州，了解艾瑪颶風造成的災情及復原情況，回程時他在空軍一號上做上述表示。

根據白宮隨行記者採訪團提供的資料，有記者問起北韓情勢的發展，川普提到中國指出，「我們和中國有非常好的關係」，但他無法告訴外界美中正如何合作。

川普談論美中關係，談及貿易時常多有指責，在北韓問題上，也曾展現對中國沒能發揮影響力的沮喪，而中國大陸國務委員楊潔篪日前訪問華府，確認川普將於年底訪問中國後，這是川普首次親口談到訪問中國的規畫。

問及他是否將訪問中國，川普說：「可能我們所有人會一起、以訪問團的形式，於11月訪問中國，還會去日本和南韓，可能還會去越南（參加亞太經濟合作會議峰會）。」

至於屆時是否訪問菲律賓，參與美國與東南亞國家協會（ASEAN）高峰會以及東亞高峰會，川普則說，菲律賓已經邀請，他會「再看看」。

日本媒體報導，北韓似已開始移動飛彈發射台，出現發射彈道飛彈的徵兆。根據發射台的規模，這次可能是「火星14號」洲際彈道飛彈（ICBM）。