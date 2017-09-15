度蜜月要求用軍機 美富豪財長再惹爭議

2017-09-15 03:52

〔中央社〕美國財政部長梅努欽今夏赴歐洲度蜜月前，曾要求使用軍方的噴射機，這使他再度成為眾所矚目的爭議焦點，處境尷尬。財政部督察長表示，正在調查梅努欽使用公務機的情況。

梅努欽（Steven Mnuchin）原本是投資專家和好萊塢大亨，也是知名的富豪，這是他出任財長後又一次陷身窘境。他的演員妻子露易絲林頓（Louise Linton）上個月陪他去肯塔基州訪問時，宣揚身上穿的名牌服飾，在社群媒體遭一名女子批評後怒嗆對方，最後不得不認錯道歉。

54歲的梅努欽6月剛和露易絲林頓結婚，美國總統川普也參加婚禮。美國廣播公司新聞網（ABC News）昨天報導，梅努欽曾要求使用美國空軍一架噴射機，讓他和妻子於8月到蘇格蘭、法國和義大利等地度蜜月，但他最後沒有使用軍機。

法新社報導，財政部發言人承認，梅努欽曾要求使用軍機，這是因為他身為財政部長和國家安全會議的成員，必須要有安全的通訊方式。這種飛機每小時的費用約為2萬5000美元（台幣約75萬元）。

他又說，財政部考量了「確保他在旅行期間擁有這種能力的各種選項，包括可能使用軍方飛機」。不過，「財政部找到讓部長在長途旅行期間能有安全通訊方式的選項後，已撤回這項要求」。

美聯社報導，財政部的督察長辦公室今天證實，目前正在調查梅努欽8月搭乘空軍飛機赴肯塔基州訪問一事。督察長的顧問說，調查範圍涵蓋財政部所有使用政府飛機的要求。

以往的美國財政部長在國內旅行通常搭乘民航機，但正式出國訪問時則有使用空軍飛機的情況。

梅努欽曾任投資銀行高盛集團（Goldman Sachs ）高層主管，後來成為好萊塢的大製片人和銀行家，如今是川普政府多位富豪官員中的核心成員之一。「財星雜誌」（Fortune）估計，梅努欽的身價高達5億美元（台幣約151億元）。