新加坡首位女總統就職 盼不再需要「保留選舉」

新加坡首位女總統哈莉瑪（Halimah Yacob）今（14）日晚間宣誓就職，正式出任新加坡第8任總統。（法新社）

2017-09-14 22:55

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡首位女總統哈莉瑪（Halimah Yacob）今（14）日晚間宣誓就職，正式出任新加坡第8任總統，她表示，盼未來不再需要「保留選舉」。

新加坡國會去年11月修憲，新制規定，若連續5屆或30年內未由某個民族代表當選總統，第6屆就會保留給該族群參選，所以，本屆總統只准許馬來族角逐。但3位參選人中，只有哈莉瑪獲得參選資格，故自動當選、不戰而勝。

綜合新加坡媒體報導，前國會議長哈莉瑪今日就職，一早就搭乘總統專車抵達總統府，開會、聆聽簡報，也在工作人員陪伴下熟習總統府，晚間6時，她在新加坡總理李顯龍、首席大法官梅達順（Sundaresh Menon）陪伴下，在總統府宣誓就職。

哈莉瑪在宣誓演講中承諾，會忠誠地履行職務，維護新加坡和新加坡人民的最大利益，「今天，我想向所有新加坡人保證，作為你的總統，我將為每個人服務，無論種族、語言或宗教為何」。

她說，有一些新加坡人不希望透過「保留選舉」來維護多元種族身分，她尊重他們的看法；「和他們一樣，我期待不再需要保留選舉條款的一天，屆時新加坡人會定期選出不同族群的人當總統。」

她在演講中也提到新加坡特殊的「菁英統治」。哈莉瑪表示，她對菁英制度有強烈的個人信仰，「因為沒有它，我今天就不會站在這裡」。哈莉瑪的父親早逝，她與她的4個手足由母親獨力拉拔長大。

總理李顯龍表示，哈莉瑪的當選代表著新加坡會堅持追求建設多元種族和多元宗教社會的夢想，而這樣的追求在目前的局勢下更顯重要。他也提醒哈莉瑪，總統一職必須是超越政黨和政治的，「我有信心你能夠適應這個新角色，並且表現出色。」