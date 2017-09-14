出口北韓石油其實更多？ 「中國中間商」幫了一把

外媒指出，進入北韓的石油可能遠遠高於官方統計數字，因為俄羅斯石油大部分是透過「中國中間商」出口北韓。圖為北韓領導人金正恩。（法新社）

2017-09-14 22:43

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國安理會日前通過的最新制裁決議，為了爭取中國和俄羅斯支持，讓北韓逃過「斷油」命運，外媒指出，進入北韓的石油可能遠遠高於官方統計數字，因為俄羅斯石油大部分是透過「中國中間商」出口北韓，不會出現在海關的統計中。

《德國之聲》報導，目前中國是北韓最大的石油供應方，但俄羅斯的比例也不斷增加，一名逃到南韓現居美國的前北韓官員早前指出，俄羅斯每年向北韓出口20至30萬噸的石油。俄羅斯遠東聯邦大學外交政治教授路克因（Artyom Lukin）對此表示認同。

路克因說，以目前油價計算，相當於每年約3億美元（約90億新台幣）的石油量。若這一數字屬實，將是官方數據的3倍之多。他說，因為過去對北韓的制裁讓「銀行轉帳」成為不可能，俄羅斯石油需要透過「中國中間商」完成交易，「例如寫著是出口到中國或者新加坡的汽油，最後卻到了北韓」，讓這些石油供應量也不會出現在海關的統計中。

路克因認為，聯合國新制裁決議會讓俄羅斯對北韓的石油出口有所減少，不過合法貿易的空間仍然夠大。但他也表示，新制裁對平壤造成沉重打擊，因為其出口受到限制，北韓日益空虛的國庫可能會成為俄羅斯石油出口商的一個問題。