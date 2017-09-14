微信提敏感議題就遭查封 用戶砸錢要求另外開發app

2017-09-14 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕中共第19次全國代表大會將在下月中召開，官方為維護政權穩定，持續加強輿論管控，社群平台微信也傳出將被管制監控，有IT業者私下表示，有客戶因對自由「互通訊息」有強烈需求，專門開價新台幣600萬元，希望業者能研發新的社群軟體的需求。

隨著中共19大即將召開，官方日漸加強管控民間言論，網路言論更是首當其衝，除微博提出所有用戶須在本月15日前完成「實名制」認證，微信也傳出將被中國官方「立法」規範，所有微信群組都會有後台監控管理。

《中央社》報導，有1名在上海從事資訊科技（IT）服務的業者私下透露，其實中國民間早在1年多前就對言論管控很有感，一些微信討論群早被陸續查封，雖然有人嘗試重新建群卻還是難逃管控，且當局也確實強制截斷虛擬私人網路（VPN），目前多款中國本土的免費、付費VPN都已經無法使用，讓有「翻牆」需求的中國網民叫苦連天。

這名業者直接舉例，有一個規模為4、500人的財經分析師的微信討論群，近期只是在討論財經趨勢時提及中共的人事異動，結果就遭騰訊直接關群。業者表示，由於分析師們對「互通訊息」有強烈需求，因此他們找上門表示，願意提供新台幣600萬元，請業者開發一個專屬的社群軟體，讓應用程式（app）的伺服器架在國外，不要受到中國的管制。