日印領袖共同譴責北韓 盼制裁案順利執行

安倍晉三今天與印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行領袖會談。（路透）

2017-09-14 21:35

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相安倍晉三今天與印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行領袖會談。會後發表共同聲明，強烈譴責北韓發展彈道飛彈及進行核武試驗，也呼籲國際正視聯合國安理會前幾天通過的新制裁案，盼予以北韓最大的壓力。

據《中央社》，安倍晉三今天於日本時間4點左右訪問印度，在印度西部古吉拉特邦的一個國際會議廳與莫迪進行了約1小時的領袖會談。他們對北韓發射彈道飛彈及進行核武試驗表示強烈譴責，也希望11日聯合國安理會通過的對北韓新制裁案能確實被執行。這是日印雙方第10次的領袖會談。

對於北韓近日行為，安倍晉三表示須採取堅決的應對態度，確實履行剛通過的北韓新制裁案，才能有效使其改變政策。而在國際情勢越發不透明的情況下，「堅強的日印關係是維持亞洲地區秩序的基礎」，他們會一同為亞太地區及世界的和平繁榮努力。

而莫迪則說，不只日印兩國間的事物，現在在國際上發生中的重大議題也會協力合作。

印度與北韓的關係

印度政府對於北韓9月第6次的核武試驗給予非常嚴厲的批判，「北韓讓世界致力於使朝鮮半島非核化的目標毀於一旦」。

而作為僅次於中國的北韓第三大貿易國，印度基於今年4月聯合國安理會的決議而確實限縮了與北韓的貿易往來，看來的確有意施加壓力。

但也有部分媒體在去年指稱，印度與北韓有40年以上的邦交國基礎，曾接受其至少30位科學家到國內，傳授發展核武的知識與技能，但印度政府對此表強烈否認。