夜鸚鵡羽毛南澳洲現蹤 證實尚未絕種

罕見鳥類夜鸚鵡的羽毛,竟然在澳洲南澳省被發現,許多專家都表示難以置信。(照片取自Birdhism臉書)

2017-09-14 21:29

〔即時新聞/綜合報導〕難以捉摸的罕見鳥類夜鸚鵡(Night Parrot)一片羽毛,竟然在澳洲南澳省(South Australia)被發現,這也證實這種罕見鳥類並未絕種。野生動物專家今(14)日表示,這個是一個多世紀以來,首度發現夜鸚鵡棲息於當地的證據。

綜合外媒報導,夜鸚鵡一直是世界稀有鳥類榜單上的一員,也曾在2012年的史密森尼雜誌世界前5名的稀有鳥類中,排行第1名。夜鸚鵡甚至稀有到被認為已經絕種,直至2013年1位澳洲博物學家在昆士蘭省(Queensland state)拍下夜鸚鵡的照片證明牠的存在,後來也有人在西澳省(Western Australia)見過夜鸚鵡的蹤跡。

而近日昆士蘭省的學家楊恩(John Young)與生態學家貝爾錢伯斯(Keith Bellchambers)在偏遠的艾爾湖(Lake Eyre)周遭一帶架設遙控攝影機,追蹤並拍到一隻斑胸草雀(zebra finch)的鳥巢,最後竟然在鳥巢中發現一片夜鸚鵡的羽毛,這再次證明夜鸚鵡不但沒絕種,也有棲息在南澳省。

楊恩表示,他與貝爾錢伯斯已經看過許多斑胸草雀的鳥巢,然而這一片綠色的小羽毛就在一個剛築好不久的巢中出現,對他自己與貝爾錢伯斯來說,這真的是一個令人難以置信的時刻。楊恩接著指出,這個巢中出現的夜鸚鵡羽毛,可能是近數週來在數百公尺內所收集來的。西澳洲博物館(Western Australian Museum)鳥類學專家證實了楊恩與貝爾錢伯斯發現了夜鸚鵡的蹤跡。

在澳洲地區,夜鸚鵡被國際自然保護聯盟(International Union for the Conservation of Nature)列為瀕臨絕種的動物之一,野外的數量估計為50到250隻,並持續在減少。