夜鸚鵡羽毛南澳洲現蹤 證實尚未絕種

罕見鳥類夜鸚鵡的羽毛，竟然在澳洲南澳省被發現，許多專家都表示難以置信。（照片取自Birdhism臉書）

2017-09-14 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕難以捉摸的罕見鳥類夜鸚鵡（Night Parrot）一片羽毛，竟然在澳洲南澳省（South Australia）被發現，這也證實這種罕見鳥類並未絕種。野生動物專家今（14）日表示，這個是一個多世紀以來，首度發現夜鸚鵡棲息於當地的證據。

綜合外媒報導，夜鸚鵡一直是世界稀有鳥類榜單上的一員，也曾在2012年的史密森尼雜誌世界前5名的稀有鳥類中，排行第1名。夜鸚鵡甚至稀有到被認為已經絕種，直至2013年1位澳洲博物學家在昆士蘭省（Queensland state）拍下夜鸚鵡的照片證明牠的存在，後來也有人在西澳省（Western Australia）見過夜鸚鵡的蹤跡。

而近日昆士蘭省的學家楊恩（John Young）與生態學家貝爾錢伯斯（Keith Bellchambers）在偏遠的艾爾湖（Lake Eyre）周遭一帶架設遙控攝影機，追蹤並拍到一隻斑胸草雀（zebra finch）的鳥巢，最後竟然在鳥巢中發現一片夜鸚鵡的羽毛，這再次證明夜鸚鵡不但沒絕種，也有棲息在南澳省。

楊恩表示，他與貝爾錢伯斯已經看過許多斑胸草雀的鳥巢，然而這一片綠色的小羽毛就在一個剛築好不久的巢中出現，對他自己與貝爾錢伯斯來說，這真的是一個令人難以置信的時刻。楊恩接著指出，這個巢中出現的夜鸚鵡羽毛，可能是近數週來在數百公尺內所收集來的。西澳洲博物館（Western Australian Museum）鳥類學專家證實了楊恩與貝爾錢伯斯發現了夜鸚鵡的蹤跡。

在澳洲地區，夜鸚鵡被國際自然保護聯盟（International Union for the Conservation of Nature）列為瀕臨絕種的動物之一，野外的數量估計為50到250隻，並持續在減少。