委內瑞拉鬧飢荒 總統出奇招：養兔子吃！

2017-09-14 20:43

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉鬧飢荒，總統馬杜羅（Nicolas Maduro）祭出奇招：養兔子吃！但這項計畫卻面臨挑戰，因為委內瑞拉民眾沒有把小兔子當成食物，而是「寵物」。

《法新社》和《BBC》報導，馬杜羅設計了一個「兔子計畫」，以對抗他所謂的由「帝國主義勢力」對委國進行的經濟戰爭。他呼籲，民眾要養殖兔子，並將其當作動物蛋白質來源，「動物性蛋白很重要，政府已通過一項『兔子計畫』，因為兔子繁殖很快。」但該計畫面臨「文化問題」。

城市農業部長貝爾納爾說，最近將一批兔子送到15個社區，但民眾卻把兔子當寵物，還有人替兔子取名字，帶著牠們一起睡覺。貝爾納爾呼籲民眾，要從「經濟」的角度看待兔子；需要再廣播、電視、報紙等任何宣傳活動中，讓民眾了解「兔子不是寵物，而是2公斤的肉」。此外，當局也繁殖山羊視為取代牛肉的一種方式。

反對派領導人卡普里萊斯（Henrique Capriles）則痛批「兔子計畫」是個爛笑話，指責馬杜羅把委內瑞拉人民當成傻瓜。

委內瑞拉政府把糧食、醫藥短缺歸咎於「經濟戰爭」，聲稱是「帝國主義勢力」試圖藉經濟癱瘓委國，以對抗其社會主義領袖。但反對派認為，經濟問題是政府管理不善所致。調查顯示，受經濟危機影響，委內瑞拉有4分之3民眾平均體重下降了8.7公斤。