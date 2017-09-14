NASA卡西尼號「吻別」土星 20年探索之旅明終結

美國太空總署（NASA）太空船卡西尼號（Cassini），預計在明（15）日墜毀在土星表面，為20年的探索旅程畫下終點。（路透）

2017-09-14 19:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署（NASA）無人太空船卡西尼號（Cassini），正在土星進行最後任務，預計明（15）日撞土星自毀，為20年的探索旅程畫下終點。

綜合外媒報導，卡西尼號是美國太空總署（NASA）、歐洲太空總署（ESA）及義大利太空總署的聯合計畫，1997年升空後，花了7年才到抵達土星軌道，展開環繞探測，繞行土星近300次，傳回地球眾多珍貴訊息，包括土星最大的衛星土衛六（Titan）地表存在液態甲烷海洋、土星的小衛星土衛二（Enceladus）表層下也有巨大海洋。

康乃爾大學天文學助理教授海耶斯（Alexander Hayes）說，「卡西尼-惠更斯是一個非凡的探險者，徹底改變我們對外太陽系的認識。」卡西尼至今共拍攝45萬3000張照片、執行250萬條命令、蒐集650GB的數據。

卡西尼號在4月22日開始進行最終任務，利用衛星引力進入新軌道，穿越土星大氣層邊緣和土星環之間，幫助科學家了解土星的起源。本週二最後一次飛越過土衛六，傳回地球相關圖像和數據，任務工程師稱這是卡西尼對土星的「吻別」，將利用這些數據確保太空船依照正確的路徑進入土星大氣層，並在土星大氣層燃燒殆盡。

NASA預測，卡西尼會在衝入土星大氣層後1至2分鐘內、距離土星地表約1915公里時，與地球失去聯繫，之後再30秒內，卡西尼將開始分解，幾分鐘後會在大氣層燃燒殆盡，以避免太空船上帶有的地球物質影響土星。上頭搭載的12台科學儀器，有10台會運作到最後一刻，來分析土星大氣層的組成成分。