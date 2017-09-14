中製捷運車廂有問題 菲律賓擬全數退貨

去年菲律賓向中國購買48節捷運車廂，但由於信號和軌道系統不相容，菲律賓擬向中國退貨。（圖擷自《馬尼拉時報》）

2017-09-14 15:46

〔即時新聞／綜合報導〕去年菲律賓向中國購買48節捷運車廂，但由於信號和軌道系統不相容，菲律賓擬向中國退貨。

根據《馬尼拉時報》報導，菲律賓交通部副部長查維斯（Cesar Chavez）表示，去年菲律賓向中國購買48節捷運車廂，有使用上的疑慮，將請第三方機構來檢測，如果第三方也認為車廂不適用於菲律賓軌道，將考慮向中國退還這些車廂；查維斯說：「這是交通部長的指示，我們不能拿乘客的安全開玩笑，我們要找國際著名的檢測機構來分析，比如在德國或其它地方。」

查維斯希望在年底拿到分析結果，他說：「我們希望在接到通知3個月後得到結果，這樣年底前我們就可以決定是否把車廂退還給中國。」強調進口商必須解決所有問題，按合約規定，交付的車廂應該與現有的設施相容。

報導指出，這些從中國進口的車廂是前任交通部長在2016年所進口的，但因信號和軌道系統的相容性問題始終未能使用，報導提到菲律賓MRT-3軌道的最大載重量為48000公斤，但中國大連所生產的列車重量達49000公斤，恐會給鐵軌帶來壓力。