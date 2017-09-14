12歲「人肉少女炸彈」 疑為恐怖攻擊犧牲品

喀麥隆（Cameroon）的一座清真寺發生了恐怖攻擊，5名男子遭到一位12至13歲的「人肉少女炸彈」襲擊死亡，疑似是激進組織博科聖地（Boko Haram）的傑作。（路透）

2017-09-14 17:49

〔即時新聞／綜合報導〕喀麥隆（Cameroon）的一座清真寺發生了恐怖攻擊，5名男子遭到一位12至13歲的「人肉少女炸彈」襲擊死亡，疑為激進組織博科聖地（Boko Haram）的傑作。

《路透》報導，喀麥隆市的市長Midjiyawa Bakar指出，在13日的清晨5點到6點，當時有5名男子在Sanda-Wagkiri清真寺進行禱告，「那時他們正彎腰鞠躬」，而後一位年約12、13歲的女孩進入清真寺，隨即引爆綁在身上的炸彈，5名祈禱者與女孩皆失去了生命。市長沒有指出任何嫌疑犯。

但據了解，博科聖地已經多次使用「自殺式人肉炸彈」，讓兒童犧牲來打擊人民和軍事目標。國際特赦組織（Amnesty International）上週表示，從4月初以來，博科聖地在尼日利亞（Nigeria）和喀麥隆（Cameroon）已經殺死了381名平民，是前五個月的兩倍多。

博科聖地與「自殺式人肉炸彈」有關，其中造成158人在喀麥隆（Cameroon）死亡，而最致命的是7月份在瓦扎鎮（Waza）有16人死亡。

恐怖組織目前分為至少兩個派系，並在查德湖地區進行了將近十年的戰鬥，該地區毗鄰四個國家 - 尼日利亞（Nigeria），喀麥隆（Cameroon），尼日爾（Niger）和查德（Chad）。