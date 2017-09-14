高中女生太「胸」了 老師趕她出教室

凱西因「胸大」造成的服儀不整惹出了風波。（圖擷自太陽報）

2017-09-14 17:43

〔即時新聞／綜合報導〕穿著長袖紅色V領上衣和藍色「破洞」牛仔長褲，她是17歲的凱西（Kelsey Anderson），其就讀美國密蘇里州（Missouri）的一所高中，上週五，老師不滿她的「胸部太豐滿」而服儀不合格，指出「大尺寸女生」應該去買更大號的衣服，遮好自己的乳溝，老師還跟凱西明講「胸部較小的女生比胸部豐滿的容易過關」。

《News-Leader》報導，凱西因「胸大」造成的服儀不整惹出了風波。凱西指出，老師竟然在班上直接羞辱她。凱西的母親Melissa Barber得知後，為這件事情感到憤怒，並在臉書放上有關老師惡劣行徑的照片、影片，母親表示「老師竟然說凱西的胸部比一般同學大，必須更努力的遮掩」，她不明白女兒穿這樣做錯了什麼，認為老師沒有理由這樣說。

Melissa Barber表示，老師甚至在眾人面前要求女兒離開教室，讓女兒非常丟臉、非常害怕，然而校長竟然否認這件事。她說：「我的女兒是去學校學習，並不是去被污辱的，這些事多常發生在男孩子身上？我的無法想像同班級的同學在討論凱西的胸部，我女兒的自尊已經毀了。」

喬普林高中校區發表聲明說，老師對於學生體態的評論正在調查，了解其是否違反學校規定「與學生保持禮貌且專業的關係」。

凱西的律師特那（Elizabeth Turner），拿身材羞辱人的行為不能輕縱，並指出青少年的自殺率目前正在攀升。