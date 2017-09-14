北韓被制裁超不爽 嗆美國應像瘋狗被亂棒打死！

美國提案要求聯合國安理會對北韓祭出新一波制裁，其中一項是凍結北韓領導人金正恩在國外的資產。（法新社）

2017-09-14 14:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國提案要求聯合國安理會對北韓祭出新一波制裁，北韓日前向美國嗆聲，若繼續制裁，將讓美國遭受「整個歷史上最大的痛苦和折磨」。今天平壤一個組織再度對美國放話，強調要讓美國像隻「瘋狗」般被亂棒「打死」！

《法新社》報導，北韓「亞太和平委員會」（KAPPC）發言人今天譴責聯合國制裁，並強調，北韓國內對於報復美國及其盟邦的聲浪已日益升高，該發言人透過北韓《朝中社》發表聲明，「北韓軍方與人民一致要求，胡扯出『制裁決議』的主謀美國佬（Yankees）應該被打死，就如同用棍棒打死瘋狗一樣。」

該發言人還嗆，「現在已是時候殲滅美國帝國主義侵略者，讓我們把美國本土化為『塵埃』與『黑暗』。」報導指出，南韓統一部表示，北韓「亞太和平委員會」主要扮演改善與美國、日本關係的角色，致力改善北韓封閉形象，不料今天卻也針對日本發表激烈言論。

聲明中指責日本東京隨美國起舞，並警告要用核武打擊日本，並提到上月飛彈試射飛越日本北海道上空的事件。KAPPC發言人還表示，「日本群島的4個島嶼應該被象徵北韓自力更生的主體思想（Juche）核彈擊入大海。」