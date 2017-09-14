風災過後 德州海灘驚見神秘無眼利齒生物

有保育團體人士在風災過後前往海邊視察時，在海灘上驚見一隻神秘海洋生物屍體，該生物無眼，擁有利齒。（圖擷自twitter）

2017-09-14 12:22

〔即時新聞／綜合報導〕颶風「哈維」（Harvey）日前肆虐美國德州，造成嚴重災情，有保育團體人士在風災過後前往海邊視察時，在海灘上驚見一隻神秘海洋生物屍體，該生物無眼，擁有利齒，發現者將神秘生物的照片上推特詢問，引發網友議論。

綜合外媒報導，保育團體成員德賽（Preeti Desai），在哈維風災過後前往海邊視察災情，赫見一具神秘動物腐屍，他表示：「我本來以為是一條海鰻，可是走近卻發現是一種完全沒看過的生物，我們戳了戳它，還把它翻面查看，但是都看不出這到底是什麼」，因此他把照片傳到推特上，希望得到專家的解答。

照片PO上網後，立刻引發網友討論，有位生物學家回應，該腐屍可能是狼牙恐蛇鰻（fangtooth snake-eel）的一種，但也有可能是康吉鳗（Conger eel）或花園鰻（garden eel），因為這三種鰻魚都在德州外海出現過，而且擁有銳利的尖牙。