日本牽制中國 助印度建「子彈列車」 2022年8月完工

印度計畫自明年開始修建艾哈邁達巴德（Ahmedabad）到孟買（Mumbai）的高速鐵路，其長達500公里，全程僅需2小時，預計在2022年8月前竣工！圖為示意圖。（圖擷自Shutterstock）

2017-09-14 13:42

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相安倍晉三（Shinzo Abe）與印度總理莫迪（Narendra Modi）在昨日會晤，兩國領導人將加強雙邊的戰略聯繫，共同對付中國，此外安倍晉三大力幫助印度推動基礎建設，將為印度建造「子彈列車」。

綜合外媒報導，這是安倍晉三2006年首次當選首相以來，第4度訪問印度，進行為期兩天的行程，此次安倍主要行程都在莫迪的故鄉古茶拉底省（Gujarat）；今日安倍晉三將在哈邁達巴德（Ahmedabad）參加印度首條高鐵的動土儀式。

印度計畫自明年開始，修建艾哈邁達巴德（Ahmedabad）到孟買（Mumbai）的高速鐵路，總長達500公里，全程僅需2小時，預計在2022年8月前竣工！2014年莫迪在競選前的承諾，曾提到投資數10億美元，讓老舊不堪的鐵路基礎建設有所改善，走向現代化。這是印度想要建立6214英里（約1萬公里）軌道的一部分，但至今進展甚微。

印度的鐵路網，目前日運量約2200萬人次，列車的老舊與人數眾多，常常造成印度人的人身安全！2012年發布的政府報告顯示，印度每年有近1萬5000人死於鐵路意外，報告甚至形容，這些死亡事件，主要都是因為安全標準太低所造成！印度總理莫迪競選前強調將會改善。