被懷疑「通俄」 美政府全面封殺卡巴斯基

全球知名的防毒軟體公司卡巴斯基實驗室遭美國懷疑「通俄」，下令國內所有政府機構全面停止使用卡巴斯基實驗室的產品。（路透）

2017-09-14 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕全球知名的防毒軟體公司卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）遭美國政府懷疑「通俄」，美國土安全部下令國內所有政府機構全面停止使用卡巴斯基實驗室的產品。

綜合外媒報導，早在今年7月，美國聯邦調查局（FBI）就已經對卡巴斯基展開調查，他們認為卡巴斯基有和俄羅斯政府合作，監視美國用戶的疑慮，建議所有政府部門停用該公司的防毒軟體，今美國國土安全部代理部長杜克（Elaine Duke）正式宣布，所有政府機構必須在90天內移除卡巴斯基防毒軟體。

國土安全部指出，他們對卡巴斯基某些代表與俄羅斯情報部門以及其它政府部門的關係感到不安，此外還有俄羅斯的法律規定，俄羅斯情報部門可以要求卡巴斯基提供幫助，攔截那些通過俄羅斯網路傳達的信息。

面對質疑，卡巴斯基方面曾多次否認與俄羅斯政府存在任何關係，卡巴斯基實驗室說，公司與任何政府都沒有不適當的聯繫，強調：「本公司經常與世界各地的政府和執法機構合作，唯一的目的是打擊網路犯罪。」

卡巴斯基實驗室的防毒軟體由於防毒效果優良，備受電腦用戶青睞，在8月底AV-TEST的上半年Windows防毒大賽中，卡巴斯基在防護力、性能、易用性方面全部拿下滿分。