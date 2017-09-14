美國務院證實 川普夫婦今秋訪中國

美國國務院發言人諾爾特今天證實，美國總統川普夫婦今秋將訪問中國。（資料照，美聯社）

2017-09-14 08:51

〔駐美特派員曹郁芬／華府13日報導〕美國國務院發言人諾爾特（Heather Nauert）今天證實，美國總統川普夫婦今秋將訪問中國，目前還沒有確切日期，但川普夫婦非常期待。川普與中國國家主席習近平在海湖莊園的會談同意進行4個高級別對話，目前已經舉行過2個，美方期望盡快舉行另2項對話。

美國媒體日前報導，川普可望今年11月訪問中國，但也表示，川普女兒伊凡卡與女婿庫許納已取消9月訪中國的計劃。據了解，美中預定10月上旬在美國舉行網路安全對話，美國國土安全部9月會派人到北京參加預備會議。

諾爾特今天在外籍記者中心的簡報會上被問及對相關報導的看法，以及中國國務委員楊潔篪12日與國務卿提勒森會談時是否談到川普訪中的準備工作。

諾爾特說，她沒有看到這些報導，川普和習近平有很堅實與密切的關係，而兩國第一夫人也有很棒的關係，楊潔篪與提勒森會談時提及這點，她在會場，很高興聽到美中兩國關係正在增長，日益密切，因為有很多事情要做，例如北韓問題，中國也同意要做的還有很多，考量到北韓9成貿易經由中國，中國採取行動限制北韓是正確的方向。

諾爾特說，提勒森與楊潔箎都同意讓金正恩政權掌握朝鮮半島的核武很危險，他們談到對北韓的施壓策略，並檢梘全球參與的國家，大家可以看到一些非洲、中東與歐洲國家逐出北韓的勞工，限制北韓的使館規模，以限制回流到北韓的金額，因為美國相信這些匯款流向非法的核武和飛彈測試項目。

有記者問到美國是否考慮重新在日、韓與台灣部署戰術核武，諾爾特回答時未提到台灣，僅表示他們收到類似的詢問，這要由國防部決定，而國防部長馬提斯與提勒森有很密切的工作關係，美國在北韓問題上是採取政府一體的策略，美國與日韓有非常強健的關係，美國與盟邦站在同一陣線的立場沒有改變。

美國官員表示，楊潔箎與提勒森的會談很廣泛，包括雙邊、區域與全球議題都談，北韓當然是重點，這是美中戰略對話的一環。

對於美國前情報官員撰文指北韓擁核武可能使台灣也重啟核武，正在華府訪問的台灣前國防部長蔡明憲受訪時表示反對台灣發展核武。他說，核武非常昂貴，而且核戰一旦爆發是兩敗俱傷，沒有勝利者。