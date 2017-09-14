慘遭外媒點名買不起i8 中國網友崩潰：我們不稀罕！

iPhoneX因其售價太高，被認為中國人可能買不起，對此中國網友爆氣怒嗆「不是買不起，是不稀罕！」（法新社）

2017-09-14 07:53

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果公布最新一代iPhone X，因其售價最高可達新台幣4萬多元，引發國際輿論熱議，《路透》認為售價太高，相當於中國人平均月薪的2倍，認為可能不會在中國大賣，對此中國網友爆氣怒嗆「不是買不起，是不稀罕！」甚至有人認為，現在中國老闆都用華為，「無房、學歷低的才用iPhone」。

《路透》報導，雖然此次的iPhone數字「8」在中國有「發」的意味，不過由於iPhone 8售價恐高達1000美元，差不多是中國人平均月薪的2倍，在中國銷受恐不理想。此則報導隨即引起中國民眾不滿，紛紛跳出來發表愛國留言，甚至有人揚言抵制美國。

大批中國網友在網路上崩潰，有人自稱「我月收能買好幾台，只是我要當有骨氣的中國人！」還有人以iPhone在中國生產為例，以「沒有中國人，全世界都買不起iPhone 8」為題撰文。也有人認為表示中國「現在重視教育不炫富，挖鼻挖鼻」」，另有人認為，「根據統計，大老闆、主管都用華為Mate9，只有無房、學歷低的才用iPhone」。

台灣網友也跟著起鬨，「中國人超容易被激的，沒錢還是會去擠出錢來買的」、「激將法真的對中國人很有效」、「華為？哈哈哈」。