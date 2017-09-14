國安為重！川普否決中資併萊迪思半導體

美國總統川普以國家安全理由，否決中資併購萊迪思半導體。（美聯）

2017-09-14 07:45

〔即時新聞／綜合報導〕具有中資背景的美國私募基金「峽谷橋樑資本夥伴」（Canyon Bridge Capital Partners），擬併購萊迪思半導體（Lattice Semiconductor），不過，美國總統川普以國安理由直接否決，預料還有數個中資併購案，也可能因美國國安的理由而過不了關。

綜合媒體報導，川普是在美國時間週三，依美國外商投資委員會（CFIUS）的建議，做出上述決定，這是27年以來美國總統第4次以國家安全為由否決外國企業對美國公司的收購；之前，包括海航集團旗下北京喜樂航科技股份有限公司對Global Eagle Entertainment Inc.的投資及T.C.L. Industries Holdings對InseegoCorp.行動寬頻業務的收購也受阻。

Canyon Bridge Capital Partners被指受到中國國務院資金挹注，原預定以1.3億美元收購萊迪斯，若是達成交易，將是美國半導體業最大規的一筆交易，不過，美國以國安理由中止交易案。

目前美國也審查數個中資及有國安疑慮的併購案，包括螞蟻金服對MoneyGram International Inc.的收購案、海航集團參股SkyBridge Capital的協議，而「天橋創投」（SkyBridge Capital）投資公司的創辦人正是原上任不久即下台的白宮傳播主任的史卡拉穆奇；當初他下台原因，就被懷疑是跟中資有關。